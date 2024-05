Auf Initiative des Stadtrates wird Ordnung in Köthen geschaffen. Stadträte wollen am Samstag gemeinsam mit Bürgern störende Aufkleber entfernen.

Stadträte wollen in Köthen lästige Aufkleber entfernen - Bürger können sich beteiligen

Köthen/MZ. - Nachdem in einer der letzten Sitzungen des Köthener Stadtrates über die hohe Anzahl an störenden Aufklebern im Stadtbild diskutiert wurde, sprach sich das Gremium schließlich für einen gemeinsamen Arbeitseinsatz aus, bei dem es den hartnäckigen Hinterlassenschaften an den Kragen gehen soll.

Am Samstag, 25. Mai, möchten Stadtratsmitglieder nach Angaben in einer Pressemitteilung aus der Stadtverwaltung nun gemeinsam mit Köthenerinnen und Köthenern Laternen, Sitzgelegenheiten sowie andere Bereiche der Innenstadt von Stickern befreien.

Treffpunkt für den Arbeitseinsatz ist um 10 Uhr vor dem Köthener Rathaus. Bis mindestens 12 Uhr sollen beispielsweise die zahlreich vorhandenen Fanbekundungen für regionale Fußballmannschaften und andere unschöne Verzierungen beseitigt werden.

Bürgermeisterin Christina Buchheim wird am 25. Mai ebenfalls zum Spachtel greifen und befürwortet die Initiative aus dem Gremium: „Ich würde mich freuen, wenn neben den Stadtratsmitgliedern auch Freiwillige aus der Bevölkerung dem Aufruf folgen und es perspektivisch nicht bei einem einmaligen Subbotnik bleibt. Die Problematik wird nicht verschwinden und daher müssen wir am Ball bleiben.“

Bürgerinnen und Bürger sind folglich herzlich eingeladen, sich an dem Arbeitseinsatz der Politikerinnen und Politiker zu beteiligen. Das Mitbringen von Arbeitshandschuhen und von Spachteln wird von den Veranstaltern empfohlen.