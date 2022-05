Stadträte in Aken überrascht: Warum stellt sich nur ein Kandidat zur Bürgermeisterwahl?

Amtsinhaber Jan-Hendrik Bahn ist der einzige Bewerber bei der anstehenden Bürgermeisterwahl in Aken. Einige Parteien überrascht das durchaus.

Aken/MZ - Das Ergebnis der Bürgermeisterwahl in Aken 2022 dürfte jetzt schon klar sein: Der amtierende Bürgermeister Jan-Hendrik Bahn hat als einziger Kandidat seinen Hut in den Ring geworfen. Er selbst, so sagt er, habe bis zuletzt mit einem Gegenkandidaten gerechnet. Den Wahlkampf habe er bereits akribisch vorbereitet. Doch dann kam niemand. Warum?