Köthen/MZ - Über Köthen strahlt am späten Dienstagnachmittag die Sonne. Eine leichte Brise macht die Temperaturen ein Stück weit über 25 Grad etwas erträglicher. Allerdings bläst sie auch den Staub von den knochentrockenen Arbeitsstraßen

Jetzt digital weiterlesen Unser digitales Angebot bietet Ihnen Zugang zu allen exklusiven Inhalten auf MZ.de sowie zur digitalen Zeitung. Sie sind bereits Abonnent? Hier Anmelden 4 Wochen für 0,00 € Jetzt registrieren und 4 Wochen digital lesen. 4 Wochen/ 0,00 € Wenn Sie bereits Zeitungs-Abonnent sind, können Sie die digitale Zeitung >>HIER<< bestellen.

und Flächen rund um die Baustelle an der Hohen Brücke in Köthen in die Gesichter all jener, die das aktuell größte Bauwerk der Kreisstadt nach längerer Zeit wieder einmal besichtigen wollen.