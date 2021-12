Stadtrat stimmt für finanziellen Zuschuss zum Vereineball 2022

Der Vereineball 2021 in Köthen

Köthen/MZ - Der Stadtrat von Köthen hat in seiner Sitzung am Dienstagabend den Haushalt für das Jahr 2022 beschlossen. Darin enthalten sind auch wieder 10.000 Euro aus der Stadtkasse für die Unterstützung des Vereineballs, der in diesem Jahr nach mehrjähriger Pause erstmals wieder stattgefunden hatte.

Bei dieser Veranstaltung wird Arbeit zahlreicher ehrenamtlich tätiger Bürger gewürdigt, die sich in ihrer Freizeit für die Belange ihrer Mitmenschen einsetzen oder in Vereinen und anderen Einrichtungen unentgeltlich wirken.