Die Tartanbahn für Elbesportpark in Aken war schon im Haushalt 2023 fest eingeplant. Ein Antrag der FFA-Fraktion änderte dies.

Aken/MZ - Die letzte Akener Stadtratssitzung in diesem Jahr endete am Donnerstag mit einem gehörigen Paukenschlag. Der Haushalt für 2023 wurde zwar einstimmig am Ende beschlossen, aber ein Änderungsantrag zuvor sorgte für reichlich Diskussion.