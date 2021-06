Stadtarchiv Köthen soll Schloss verlassen - Wird ehemaliges KÖ-Plateau neues Domizil?

Köthen/MZ - Ein Spaziergang durch die Räume des Stadtarchivs von Köthen hat etwas. Schon die Räume im Steinernen Haus des Schlosses und im Ferdinandsbau sind Historie pur. Dazu die fast unzähligen Sammlungen von Büchern, gebundenen Bänden und tausenden anderen Schriftstücken. Das alles auf 336 Quadratmetern Fläche, davon 248 Quadratmetern reine Magazinfläche. Schön. Nostalgisch. Und alles ohne auch nur ein Staubkörnchen, wie man das aus vielen Filmen von Archiven her kennt. Aber leider nicht mehr praktikabel und zukunftsfähig.

Zum Einen, weil allmählich alles aus den Nähten platzt. Und zum Anderen, weil das Gebäude bauliche Mängel aufweist, die irgendwann eine ernsthafte Gefahr darstellen könnten. Der Zahn der Zeit nagt nicht nur an den oberen Etagen von diesem Teil des Schlosses, sondern auch in den tiefer gelegenen.

Einzug in das Schloss erfolgte 1994 - Kapazität war auf 15 Jahre ausgelegt

„Wir sind 1994 mit 750 laufenden Metern Akten eingezogen. Die Kapazität war auf 15 Jahre ausgelegt. Bis 2004 war hier auch nichts von Rissen zu sehen. Doch mittlerweile reichen sie bis ins Kreuzgewölbe“, sagte Stadtarchivarin Monika Knof. Hinzu kommt, dass die Räume im Laufe der Zeit durch nicht geplante Eingemeindungen sowie deutlich längere Aufbewahrungsfristen immer voller wurden. Mittlerweile sind auch die 2004 durch den Auszug des Amtsgerichts für das Archiv frei gewordenen Kapazitäten der Räume im Ferdinandsbau erschöpft.

Da sind nicht nur die vielen Regale aus Metall mit ihrer Last, sondern vor allem die einem Archiv eigenen Schiebeschränke, deren Abteile sich mit einem kurzen Ruck des Zeigefingers auf ihren Schienen mühelos bewegen lassen. Die aber auch ein solches Gewicht besitzen, dass einige der Mitglieder des Bau-, Sanierungs- und Umweltausschusses, die letzte Woche die Räumlichkeiten in Augenschein genommen haben, der Meinung waren, dass auch deren Gewicht zum stetigen Wachsen der Risse in den Wänden beigetragen haben könnten. Hinzu kommt, dass die verwinkelten, auf unterschiedlichen Ebenen durch Stufen getrennt liegenden Räume keine guten Arbeitsbedingungen bieten und den Einsatz von Transporthilfen für die teilweise sehr schweren Archivalien nicht ermöglichen. Der Beschluss steht also fest: Das alte Archiv hat ausgedient. Im ersten Quartal 2022 soll es umziehen ins KÖ-Plateau in der Wallstraße.

Nicht nur von außen auch innen nagt im Schloss der Zahn der Zeit (Foto: Ute Nicklisch)

Ehe sich die Mitglieder des besagten Ausschusses zu ihrer weiteren Beratung in den ebenfalls historischen Ratssaal zurückgezogen haben, nahmen sie auch noch die künftigen Räume in Augenschein, in denen Monika Knof und ihre Mitstreiter bald arbeiten sollen. „Im Jahr 2017 haben wir erstmals darüber beraten, ob es nicht sinnvoll wäre, die Verwaltung und das Archiv zusammenzubringen. Es hat noch einige Zeit gedauert“, sagt Jürgen Richter, der Leiter des Haupt- und Personalamtes.

Dort, wo früher einmal Café-Gäste von oben aus der ersten Etage auf das Treiben in der Wallstraße geschaut haben, und ein Schuhladen seine Produkte verkauft hat, stehen künftig 1.500 Quadratmeter Fläche für das Archiv zur Verfügung. „Der neue Standort ist ideal für die gegenüberliegende Verwaltung. Auch dort lagern noch sehr viele Akten, die wir dann einfach über die Straße bringen müssten und auch schnell wieder zur Hand hätten“, sagte Köthens Baudezernentin Ina Rauer.

Langfristiger Mietvertrag mit der Wohnungsgenossenschaft Köthen liegt vor

Der Stadtrat soll in seiner nächsten Sitzung am 13. Juli sein Einverständnis zum Mietvertrag mit der Wohnungsgenossenschaft Köthen geben. Angedacht ist ein langfristiger Kontrakt. Schließlich läuft jener für die benachbarten Räume der Stadtverwaltung auch die nächsten 15 Jahre weiter.

Hinter dieser unscheinbaren Tür soll das neue Archiv entstehen. (Foto: Ebert)

Stadtrat Hartmut Stahl, bekannt dafür, dass er bei finanziellen Dingen ein ganz besonderes Auge auf die Aktivitäten der Stadt hat, wollte in diesem Zusammenhang wissen, ob die Stadt vor der Entscheidung für das KÖ-Plateau auch Alternativen geprüft hätte. Jürgen Richter bejahte das. „Wir haben den Halberstädter Bahnhof als Alternative geprüft. Das war nicht machbar. Aber ich kann alle beruhigen. Wir hätten dieselbe Entscheidung pro KÖ-Plateau getroffen, wenn die Wohnungsgenossenschaft nicht der Eigentümer dieses Objektes gewesen wäre. Ausschlaggebend war am Ende einfach die Nähe zur Stadtverwaltung“, sagte Richter.