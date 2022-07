Stadt, Wohnungsgesellschaft und Köthen Energie rufen gemeinsam zum Energiesparen auf

Die Gas- und Energiepreise steigen, darum rufen die Stadt Köthen, die Wohnungsgesellschaft WGK und Köthen Energie nun die Bürger zum rechtzeitigen Handeln auf. Die WGK empfiehlt sogar, Vorauszahlungen freiwillig zu erhöhen. Was sonst drohen könnte.

Köthen/MZ - Endlich ein Tag zum Durchatmen - genau das haben viele Menschen am Donnerstagmorgen gedacht, nachdem der Mittwoch mit seiner Rekordhitze von fast 40 Grad überstanden war. Doch schon im Laufe des Tages wurde es mit rund 30 Grad wieder ordentlich drückend. Wer denkt angesichts solcher Temperaturen eigentlich an die wohlige Wärme in den eigenen vier Wänden im Winter? Wahrscheinlich die wenigsten Menschen.