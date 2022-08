Unternehmer aus Berlin investiert zwei Millionen Euro in 3A-Hotel und Restaurant in Pfaffendorf

Hotel und Restaurant auf dem flachen Land in Pfaffendorf? Ein Unternehmer aus Berlin geht das Wagnis ein. Manager Samih Rachid erklärt, was den Gästen ab sofort geboten wird und welche weiteren Pläne es gibt.

Samih Rachid (r.) und seine Frau Aina Dusenbekova (h.) servieren Familie Schmid aus Piethen das Mittagessen vorm 3A-Hotel in Pfaffendorf.

Pfaffendorf/MZ - Die Sonne scheint bei frischem Wind. Auf der Terrasse des Restaurants vor dem „3A Hotel“ in Pfaffendorf sind am Sonntagmittag gegen 12.30 Uhr sechs Tische besetzt. An einem haben die Familien Schmid und Ducke aus Piethen Platz genommen und warten auf ihre Hauptgerichte.