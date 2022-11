Stadt Südliches Anhalt besitzt nun das größte Tanklöschfahrzeug im Kreis

Großtanklöschfahrzeug soll auch der Versorgung mit Löschwasser in Dörfern an der Fuhne dienen. Die Ausstattung ist umfangreich.

Weissandt-Gölzau/MZ - Sollte es ein Feuerwehrauto-Quartett geben, läge dieses Tanklöschfahrzeug weit vorn: Denn es handelt sich bei dem von einem Mercedes-Actros-Dreiachser getragenen Aufbau um ein so genanntes „GTLF“, ein Großtanklöschfahrzeug. Es ist das größte Fahrzeug dieser Art im Landkreis Anhalt-Bitterfeld und es steht nun in der Garage der Freiwilligen Feuerwehr in Weißandt-Gölzau.