Stadt Köthen und Kirchengemeinde sagen das Fest der Vereine ab

Köthen/MZ - Das für den 3. Oktober geplante zweite Fest der Vereine kann nicht stattfinden, darauf haben sich die Stadt Köthen und die Kirchengemeinde St. Jakob laut einer Pressemitteilung geeinigt.

Als Grund werden die aktuell geltenden Hygiene-Auflagen angeführt. Die Kontrolle der 3G-Regel lasse eine Durchführung in gleicher Form wie im Vorjahr nicht zu. So hätte der Marktplatz beispielsweise abgesperrt werden müssen.

„Es hätte einfach einen bitteren Beigeschmack gehabt, wenn am Tag der Deutschen Einheit eine solche Begrenzung aufgebaut worden wäre“, erklärt Pfarrer Martin Olejnicki. „Diese Richtlinien haben selbstverständlich ihre Berechtigung, aber an diesem Tag und zu diesem Anlass wäre es ein falsches Signal gewesen“, fügt Oberbürgermeister Bernd Hauschild hinzu.

Man hoffe, das Fest im Jahr 2022 wieder mit dem größtmöglichen Publikum für die Köthener Vereine durchführen zu können und habe für diesen 3. Oktober stattdessen unter Federführung der Partnerschaft für Demokratie Köthen eine Mitmach-Aktion geplant.

Ab Montagnachmittag können in der Jakobskirche und ab Dienstag im Köthener Rathaus weiße Stoffstücke (15 mal 50 Zentimeter) abgeholt werden. „Der Stoff kann dann persönlich gestaltet werden, idealerweise unter der Prämisse: Was macht Köthen für mich aus?“, erklärt Hauschild.

„Der Kreativität sind dabei keine Grenzen gesetzt“, so Pfarrer Olejnicki. Die fertigen Kunstwerke können bis zum 3. Oktober wieder in der Kirche St. Jakob oder im Rathaus abgegeben werden. Außerhalb der regulären Öffnungszeiten kann dafür auch der Briefkasten am Haupteingang des Rathauses genutzt werden.

Aber auch am Tag der Deutschen Einheit selbst können Einwohner der Stadt noch ihr eigenes „Stück Köthen“ gestalten: Ab 13 Uhr kann vor der Jakobskirche im kleinen Rahmen gemalt und gebastelt werden. Ziel des Projektes ist es, die einzelnen Stücke dann vor Ort zu einem „Band der Vielfalt“ zu verbinden, das im Anschluss an den ökumenischen Gottesdienst auf dem Marktplatz präsentiert wird.

„Wir hoffen auf ein möglichst langes Kunstwerk, das sicherlich in unserer Kirche eine Heimat finden wird“, so Olejnicki. Es sei aber auch denkbar, dass das Band temporär an anderen Stellen in Köthen ausgestellt werde. „Ich kann mir zum Beispiel durchaus vorstellen, dass dieser symbolträchtige Stoff für eine Zeit unser Rathaus verschönert“, sagt Hauschild.