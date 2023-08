Jetzt digital weiterlesen Unser digitales Angebot bietet Ihnen Zugang zu allen exklusiven Inhalten auf MZ.de sowie zur digitalen Zeitung. Sie sind bereits Abonnent? Hier Anmelden 4 Wochen für 0,00 € Jetzt registrieren und 4 Wochen digital lesen. 4 Wochen/ 0,00 € Wenn Sie bereits Zeitungs-Abonnent sind, können Sie die digitale Zeitung >>HIER<< bestellen.

Aken/MZ - In Aken wird an allen Ecken und Enden gearbeitet, um die Stadt zu verschönern. „Wir verstehen nicht nur gut zu feiern, sondern auch etwas dafür zu tun“, sagte Bürgermeister Jan-Hendrik Bahn am Mittwoch in Anspielung auf eine nicht ganz ernst gemeinte Zeile zum anstehenden Stadtfest in dieser Zeitung, die eigentlich auch nur dazu gedacht war, das Engagement vor Ort zu loben.