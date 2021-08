Staatsschutz ermittelt nach Übergriff an Wahlkampfstand - Linke treffen Vorkehrungen

Köthen/MZ/sgr - Nach der Attacke auf einen Infostand der Partei Die Linke in Köthen ermittelt der polizeiliche Staatsschutz. Darüber informiert die Polizeiinspektion Dessau-Roßlau. „Bereits unmittelbar nach Bekanntwerden fanden umfangreiche Befragungen sowie Vernehmungen im Polizeirevier Anhalt-Bitterfeld in Köthen statt“, teilt Sprecherin Doreen Wendland weiter mit. Der Übergriff passierte am Mittwoch auf dem Holzmarkt.

Die Mitglieder der Partei lassen sich unterdessen von diesem Vorfall nicht einschüchtern. „Wir machen auf jeden Fall weiter mit unseren Infoständen im Wahlkampf“, sagt die Landtagsabgeordnete Christina Buchheim, die bei dem Vorfall dabei war. Es werde jedoch ab sofort noch stärker darauf geachtet, dass niemand allein einen Stand betreue. Während des Übergriffs waren drei Vertreterinnen der Partei sowie ein Bürger am Infostand.

Christina Buchheim (Foto: Linke)

„Es bleibt tägliche Aufgabe aller Demokraten, deutlich zu machen, dass rechter Hass niemals akzeptiert wird, nicht in Köthen und auch nicht anderswo“, bekräftigt Jan Korte, Abgeordneter der Linken im Bundestag. Er betont, dass solche Angriffe nicht hingenommen werden dürften. Auf MZ-Nachfrage teilt die Inspektion Dessau-Roßlau mit, dass die Polizei „im Rahmen ihrer Streifentätigkeit unregelmäßig in Bereichen der Wahlkampfveranstaltungen präsent“ ist.