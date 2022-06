Spritze gegen Speckkäfer Spritze gegen Speckkäfer: Warum im Naumann-Museum ein Kammerjäger wichtig ist

Köthen - Die Montur des Mannes, der an diesem Mittag das Naumann-Museum in Köthen betritt, strahlt vor allem eines aus: Gefahr. Der weiße Schutzanzug bedeckt den ganzen Körper, sein Gesicht ist durch eine Atemschutzmaske mit zylinderförmigem Filter bedeckt. In der Hand hält er ein Spritzgerät. Der Spezialist ist aber nicht gekommen, um das Museum wegen des Coronavirus zu dekontaminieren. Sein Gegner sind die ...