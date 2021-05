Spielend zum zweiten Platz: Akener Schüler setzen sich bei Russisch-Wettbewerb durch

Der eine beherrscht sie ziemlich gut, der andere gar nicht. Und genau das ist der Plan von „Spielend russisch lernen“. Ein Wettbewerb, an dem sich die Akener Sekundarschule „Am Burgtor“ bereits seit 2008 beteiligt.

Auch diesmal meldete Ariana Chwoika ein Team, das im November kurioserweise im sächsischen Landesausscheid aufgetaucht ist. Aber nur, weil sich in Sachsen-Anhalt coronabedingt keine Schule beteiligt habe, weiß die Russischlehrerin.

Dass die beiden Zehntklässler René Benecke und Fernando Spremberg es in die Finalrunde des Freistaates schafften und dort den zweiten Platz belegten, freut ihre Lehrerin besonders. „Ein tolles, engagiertes Duo“, lobt sie.

Zwei Schüler mit vollkommen unterschiedlichen Sprachenvoraussetzungen bilden ein Team

Im dem Brettspiel geht es darum, dass zwei Schüler mit vollkommen unterschiedlichen Sprachenvoraussetzungen ein Team bilden und - wie der Name sagt - spielend russisch lernen. Es geht darum, Vokabeln oder Sätze in die Fremdsprache zu übersetzen oder aus dem Russischen ins Deutsche. Welche Fragen das sind, welche Themen tangiert werden, das wird erst beim Würfeln entschieden. „Ein bisschen Glück ist also auch dabei“, sagt Ariana Chwoika.

René Benecke ist im Aken-Team derjenige, der mit der Russisch einiges anfangen kann, „mehr als mit Englisch“, gesteht er. Fernando Spremberg hingegen hat sich damals gegen Russisch und für Französisch als zweite Fremdsprache entschieden. Aber er ist bereit gewesen, den Sprachenwettbewerb zu spielen, als René Benecke ihn fragte; „normalerweise zocken wir nur miteinander“. Am Ende kam der Russisch-Neuling Fernando Spremberg sogar zu dem Schluss, dass die Sprache „eigentlich ganz leicht“ sei.

Die Zehntklässler sicherten sich immerhin Platz 2

Um die Corona-Schutzmaßnahmen einzuhalten, wurde in diesem Jahr komplett online gespielt. Die 16-Jährigen saßen also an einem Computer in der Schule und nicht an einem Tisch mit anderen jungen Leuten. Von Nachteil jedenfalls ist das nicht gewesen.

Die Zehntklässler sicherten sich immerhin Platz 2 und unterlagen im Sachsen-Finale nur dem Team aus Brand-Erbisdorf. Und da es keine sachsen-anhaltische Spielrunde gab, sind René Benecke und Fernando Spremberg zumindest in den Augen Ariana Chwoikas die Landessieger. (mz/her)