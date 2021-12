Spendenrekord aufgestellt - Über 4.400 Euro kommen in Köthen für die „Arche“ zusammen

Köthen/MZ - Alle Jahre wieder bittet die Werbegemeinschaft für die Bachstadt Köthen in der Weihnachtszeit um Spenden für das Kinder- und Jugendhilfezentrum „Arche“. Auch in diesem Jahr war die Spendenbereitschaft sehr groß, bilanzierte die Werbegemeinschaft die Aktion in einer Pressemitteilung. Unzählige Köthener hätten Geschenke von den Wunschzetteln der Kinder gekauft oder Bargeld gespendet. Insgesamt kamen so 2021 4.403,93 Euro zusammen.

Dabei kann sich Arche-Chef Titus Linke nun über eine Überweisung in Höhe von 3.161,93 Euro freuen, für den Rest erfüllte die Werbegemeinschaft die Wünsche der Kinder und der Wohnbereiche.

Sascha Greiner der Vorsitzende der Werbegemeinschaft für die Bachstadt Köthen zeigt sich zufrieden: „Tatsächlich hatten unsere beiden Aktionsorganisatoren Verena Schiffner von ‚Mein Buchladen‘ und Stefan B. Westphal von der Mediengruppe Mitteldeutsche Zeitung ein wenig Bauchschmerzen, wie sich Corona auf die Spendenbereitschaft auswirkt. Trotz diverser Corona-Einschränkungen im Handel, wo viele unserer Spendenboxen standen, haben wir jedoch im Vergleich zu den letzten Jahren einen neuen Spendenrekord aufgestellt.“ Zwar nur um 8,03 Euro, aber eben mit allen Corona-Einschränkungen. „Vielen Dank an alle die mitgemacht und gespendet haben, wir garantieren, dass jeder Cent ankommt."