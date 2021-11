Spendenaktion: Trauerhalle auf dem Jüdischen Friedhof in Köthen braucht dringend neues Dach

Der Landesverband Jüdischer Gemeinden in Sachsen-Anhalt ruft zu einer Spendenaktion für die Trauerhalle in Köthen auf. Stadt ist mit 500 Euro dabei.

Köthen/MZ - Wer über den Güterseeweg am Friedhof in Köthen vorbeifährt, blickt dort auf ein fast etwas unscheinbares gelbes Gebäude mit einer Metallkuppel. Mitten zwischen mittlerweile entlaubten Bäumen. „Viele, die vorbeifahren, wissen nicht, um was für ein Gebäude es sich handelt“, sagte Pfarrer Horst Leischner am Freitagnachmittag an jener Stätte.

Und sie ist geschichtsträchtig. Handelt es sich bei besagtem Gebäude doch um das einzig noch vorhandene Baudenkmal, welches an früheres jüdisches Leben in Köthen erinnert: eine jüdische Trauerhalle. Doch der von 1884 bis 1885 errichtete Ziegelsteinbau maurischen Stils ist in die Jahre gekommen, „denn auch eine Trauerhalle ist ein Gebäude auf Zeit“, wie es Pfarrer Armin Kensbock bezeichnete.

„Wir wollen mit unseren Spenden einen Grundstock schaffen, um später weitere Fördermittel auch beim Land einwerben zu können“

Es ist dem Verfall preisgegeben, wenn nicht etwas dagegen unternommen wird. Und so hat der Landesverband Jüdischer Gemeinden Sachsen-Anhalt am Freitag eine Spendenaktion gestartet, um zunächst das Dach der Trauerhalle zu sanieren. „Wir wollen mit unseren Spenden einen Grundstock schaffen, um später weitere Fördermittel auch beim Land einwerben zu können“, sagte Anett Gottschalk, die Leiterin des Museums Synagoge Gröbzig, die unter der Woche in den Genuss von Fördermitteln für ihre Einrichtung gekommen war.

Um auf den jüdischen Friedhof, der mit seiner Fläche von knapp 2.800 Quadratmetern am Rande des städtischen Friedhofes kaum auffällt, aufmerksam zu machen, wurde am Freitag zudem eine Gedenktafel enthüllt, auf der man einige Fakten zur Entstehungsgeschichte nachlesen kann.

Stadtarchivarin Monika Knof und Pfarrer a. D. Dietrich Bungeroth enthüllen die neue Gedenktafel am Jüdischen Friedhof in Köthen. (Foto: Ute Nicklisch)

Seinen Teil zur Sanierung von Dach und später auch Baukörper der Trauerhalle kann jeder Bürger leisten

Auch Köthens Oberbürgermeister Bernd Hauschild (parteilos) war angetan von der Initiative des Landesverbandes. „Ich finde die Idee der Sanierung ganz toll und versichere, dass die Stadt Köthen hinter diesem Vorhaben stehen und es auch finanziell unterstützen wird“, sagte Hauschild, ohne den Betrag von 500 Euro dabei exakt zu benennen. Landrat Andy Grabner (CDU), der seine Teilnahme an der Veranstaltung wegen eines Termins in Magdeburg absagen musste, hat zudem die Unterstützung des Landkreises für das Projekt signalisiert.

Seinen Teil zur Sanierung von Dach und später auch Baukörper der Trauerhalle kann jeder Bürger, egal ob Köthener oder nicht, leisten, wenn er einen Betrag auf das Spendenkonto einzahlt.

Kontoinhaber: Landesverband Jüdischer Gemeinden Sachsen-Anhalt; Verwendungszweck: Kapelle Jüdischer Friedhof Köthen; IBAN: DE70 2003 0000 0029 0161 21; BIC: HYVEDEMM300