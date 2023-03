Die Köthener St. Jakobsgemeinde will mit dem Bistro „Arabiske“ Spenden für die Opfer des Erdbebens in der Türkei und Syrien.

Nach dem verheerenden Erdbeben in der Türkei werden am Freitag auch in Köthen Spenden gesammelt.

Köthen/MZ - Eine Spendensammlung für die Erdbebenopfer in der Türkei und Syrien veranstaltet die St. Jakobsgemeinde gemeinsam mit dem Bistro „Arabiske“ an diesem Freitag, 3. März, von 11 bis 14 Uhr in der Schalaunischen Straße 3 in Köthen.

„Die Spenden für Imbiss und Getränke sollen den Menschen in den betroffenen Regionen zugutekommen“, informiert Pfarrer Horst Leischner über die Aktion. „Eine Überweisung und der Erhalt einer Spendenquittung ist möglich.“

Anfang des Monats haben schwere Erdbeben in der Türkei und Syrien zehntausende Menschen das Leben gekostet. Unzählige wurden verletzt und haben ihr Zuhause verloren. Bundesweit laufen etliche Spendenaktionen, um die von den Erdbeben betroffenen Menschen vor Ort zu unterstützen.