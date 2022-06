Spargel zu Ostern? Vor der Ernte hofft man in Wulfen auf anderes Wetter

Wulfen/MZ - Hinter Erich Hedicke liegen arbeitsintensive Wochen. Und als Windböen immer wieder die Folie von den Spargeldämmen reißen, zehrt das an den Nerven. Aber es nützt ja nichts. Das Edelgemüse will gut geschützt allmählich heranwachsen. Dabei helfen die typischen Dämme und – damit am Ende auch die Qualität stimmt – schwarze Folie zum Abdecken. „Mit Ernteverfrühung“, erklärt der Spargelbauer aus Wulfen, „hat das wenig zu tun.“ Wohl aber mit der Farbe der Spargelspitzen. Leicht grün oder lila eingefärbte Partien würden die Kunden nicht so gern sehen; strahlend weiß muss es sein, das schmackhafte Saisongemüse.

Weiterlesen mit MZ+ Unser digitales Abonnement bietet Ihnen Zugang zu allen exklusiven Inhalten auf MZ.de. Sie sind bereits MZ+ oder E-Paper-Abonnent? Hier Anmelden Flexabo MZ+ MZ+ für nur 1 € kennenlernen. 1. Monat/ 1€ Sommerdeal MZ+3 Monate für einmalig nur 3 €. 3 Monate/ 3 € Wenn Sie bereits Zeitungs-Abonnent sind, können Sie MZ+ >>HIER<< dazubuchen. Jetzt registrieren und 3 Artikel in 30 Tagen kostenlos lesen>> REGISTRIEREN<<