Sorge um Abdeckung: Anhalt-Bitterfeld muss Schulsozialarbeit ab Sommer co-finanzieren

Schulsozialarbeit hat viele Facetten: Nicole Erben, die an der „Völkerfreundschaft“ beschäftigt ist, mit ihren Schülern bei der Erdbeerernte.

Köthen/MZ - „Das nervt“, beklagt Olaf Schwertfeger und spielt auf „diesen Projektismus“ an. Schulsozialarbeit müsste aus seiner Sicht verstetigt werden. Regelförderung wäre der richtige Weg, sagt der Leiter des Köthener Jugendzentrums „Popcorn“. Stattdessen werde alle zwei Jahre so ziemlich alles in Frage gestellt. Und das findet er gerade bei dem Thema unangemessen. Schließlich gehe es um Kinder und Jugendliche, die Unterstützung benötigen, um Erfolge beim Lernen zu haben.