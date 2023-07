Gesangslehrerin Ingeborg Nielebock lädt im August wieder zur Probe des Sommerchors in den Kirchgarten nach Osternienburg ein.

Osternienburg/MZ - Ingeborg Nielebock ist mit einem guten Gefühl in den Urlaub gefahren. Immerhin gab es da schon über 20 Anmeldungen für ihr Sommerchor-Projekt in Osternienburg. Und bis zum 24. Juli kann man sich noch anmelden. „Jeder ist willkommen, der gerne singt“, sagt die Gesangslehrerin, die seit über 30 Jahren mit Gruppen und Chören arbeitet und den Schlosschor der Musikschule „Johann-Sebastian-Bach“ in Köthen leitet.