Frenz/MZ. - Eine Photovoltaikanlage auf einer Ackerfläche mit derart guten Bodenpunkten? Die Mitglieder des Haupt- und Finanzausschusses des Osternienburger Landes waren entschieden dagegen. „In einer Potenzialstudie haben wir klipp und klar festgelegt, wo was gebaut werden soll“, machte Erich Reichert, der Vorsitzende der CDU-Fraktion, am Montag deutlich. „Das sind politische Entscheidungen, zu denen wir uns durchgerungen haben. In einer Größenordnung, die dementsprechend erheblich ist.“