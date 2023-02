Gabi Krenz in ihrem Fundus in der Köthener Ludwigstraße 1. Hier hängen rund 2.500 Kostüme für die närrische Zeit.

Köthen/MZ - „Die Polizistinnen sind weg“, übermittelt Gabi Krenz die schlechte Nachricht durchaus schonungslos. Weil sie weiß, dass es genügend Alternativen gibt. Gern ein bisschen sexy, ausgeflippt, bunt. Die Auswahl ist riesig. Bis zu 2.500 Kostüme hat die Köthenerin in ihrem Lädchen zu bieten. 2.500 teils verrückte Verkleidungen, mit denen sich das närrische Volk an den drei tollen Tagen noch einmal hübsch zurecht machen könnte. Doch die Nachfrage hält sich in Grenzen. Und das macht die Geschäftsfrau traurig.