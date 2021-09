So verlief das lange verschobene Debüt vom Görziger Boxer Tom Laske als Profi

Halle/MZ - Aufgeschoben ist nicht aufgehoben. Das galt in den vergangenen Wochen auch für Nachwuchsboxer Tom Laske vom BC Görzig Fuhneland. Anfang Juli sollte der 19-Jährige bei einem Kampfabend in Barleben in der Nähe von Magdeburg eigentlich seinen ersten Profikampf bestreiten - da sein Gegner damals aber mit satten sieben Kilo Übergewicht angereist war, fiel das Duell ins Wasser. Sein Profistart war aber nur aufgeschoben.

Am zurückliegenden Freitagabend war es nämlich soweit. Laske debütierte bei der sogenannten „Nacht die kracht“ Bürgerpark des SKC Tabea in Halle-Neustadt und hat klar gegen Jawad Amir gewonnen. „Ein sehr schönes Debüt“, sagte Dirk Dzemski danach. Der Profi-Coach betreut den Auszubildenden gemeinsam mit Matthias Bader. „Er hat einen tollen Kampf gezeigt“, so Dzemski.

Der erfahrene Trainer hatte Laske dazu geraten, den Sprung ins Profiboxen zu wagen. Zum einen, weil er mit seinem offensiven Kampfstil dort gut aufgehoben sei. Zum anderen, weil es auch Dinge abseits des Ringes gäbe, die für den Einstieg sprechen würden: „Im Amateurboxen hätte er nicht so viele Perspektiven“, sagte Dzemski, der in den 1990er Jahren selber erfolgreicher Amateurboxer war. „Die Fördermöglichkeiten, die es früher gab, gibt es so heute nicht mehr.“ Mit dem Erfolg im ersten Kampf hat sich Tom Laske für weitere Auftritte als Profi angeboten.