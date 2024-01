Bei einem Unfall in Köthen ist am Donnerstag eine Frau verletzt worden. Der Sachschaden beträgt schätzungsweise 6.000 Euro.

Skoda touchiert haltenden Opel - 37-Jährige wird in der Lohmann-Straße verletzt

Unfall in Köthen

Die Köthener Polizei informierte am Freitag über den Unfall.

Köthen/MZ. - Eine 37-Jährige ist bei einem Unfall am Donnerstag in Köthen leicht verletzt worden. Das teilte die Polizei am Freitag mit.