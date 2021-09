„Skeeten in Keethen“ mit Skate-Wettbewerb und Konzert im Köthener Jürgenweg

Köthen/MZ - Zum „Skeeten in Keethen“ laden am Sonnabend die Streetwork Köthen und der „KeepPushing e.V. – Bernburg Skateparks“ auf das Gelände des Köthen Skateparks am Jürgenweg ein. Es ist bereits die achte Auflage der Veranstaltung.

Ab zehn Uhr können Interessierte schon mal üben und sich für den Skate-Wettbewerb anmelden, der um 14 Uhr startet. Ab 18 Uhr findet zudem ein Konzert mit den Bands „The Teenage Stranglers“, „Television City Dreams“, „Final Impact“ und „The Lamplighters“ statt. Der Eintritt beträgt laut einer Pressemitteilung der Stadtverwaltung vier Euro für Besucher ab 14 Jahren. Zudem gelten die 3G-Regeln. Demnach müssen Besucher ab 18 Jahren einen Nachweis über ein negatives Testergebnis, eine vollständige Impfung oder eine Genesung erbringen.

Die Veranstalter hoffen auf rege Teilnahme und bedanken sich bereits jetzt für die Unterstützung in Form von Sponsoring und vieler helfender Hände!