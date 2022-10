Sir Tony Cragg überzeugt die Wirkung seiner Entwürfe für die Kirchenfenster

Tony Cragg in der Kirche Großbadegast: Mit seinen Fensterentwürfen hat er die Farbwelt blau-gelb aufgegriffen und ist zufrieden mit dem Resultat.

Großbadegast/MZ - Der ältere Herr mit dem neckischen roten Halstuch ist ganz in seiner Welt und vergisst dabei komplett den großen Bahnhof vor der Tür. Er legt Zeichnungen auf die Sitzflächen der am Rand stehenden Stühle, stellt Fensterscheiben auf, rückt sie ins rechte Licht und hofft, damit ein Gefühl für Farben und Materialien vermitteln zu können. Er sei zuversichtlich, an diesem nasskalten Dienstag mit einer Entscheidung nach Hause zu fahren.