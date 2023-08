Eine Simson und ein Audi sind am Mittwoch gegen 22.20 Uhr in Köthen zusammengestoßen. Der Simson-Fahrer wurde leicht verletzt.

Simson gegen Auto - 8.000 Euro Schaden bei Unfall am Friedensplatz in Köthen

Köthen/MZ - Eine Simson und ein Audi sind am Mittwoch gegen 22.20 Uhr in Köthen zusammengestoßen. Nach Polizeiangaben hatte der Mopedfahrer den Friedrichsplatz aus Richtung Wilhelmstraße in Richtung Dessauer Straße befarehn. Beim Überqueren der Kreuzung zur Friedrichstraße kam es dann zur Kollision mit dem aus Richtung Lindenstraße in Richtung Kastanienstraße fahrenden Pkw.

Der Mopedfahrer verletzte sich leicht. An beiden Fahrzeugen entstand Sachschaden in einer Gesamthöhe von 8.000 Euro. Während der Unfallaufnahme wurde beim 38 Jahre alten Simson-Fahrer Atemalkohol festgestellt, so dass eine Blutprobenentnahme durchgeführt wurde. Gegen ihn wurde ein Strafverfahren eingeleitet.