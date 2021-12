Silvester in Zeiten von Corona - Akener Künstler haben Konzert für Jahreswechsel organisiert

Aken/MZ - Zehn, neun, acht: Der Countdown wird gezählt und dann heißt es „Frohes neues Jahr“. Man liegt sich in dem Armen, lässt die Gläser klingen und lauscht der Musik - so ergab sich das Bild jedenfalls noch vor Corona-Zeiten. Doch es vergeht ein weiteres Jahr, das ohne große Silvesterparty auskommen muss. Viel mehr noch werden die meisten das neue Jahr wohl von Zuhause aus begrüßen. Denn ab heute treten strengere Kontaktbeschränkungen in Kraft. Das betrifft damit auch das Silvesterfest. Für Geimpfte und Genesene gilt dann, dass sie sich maximal zu zehnt treffen dürfen - drinnen wie draußen.

Kamera statt Publikum

Um etwas Freude in die triste Zeit zu bringen, haben sich mehrere Künstler aus Aken, Dessau und Umgebung zusammengetan und ein Online-Konzert auf die Beine gestellt. „Ein Anruf genügte und alle waren mit an Bord“, berichtet der Akener Sänger Björn Hain, der die Idee für das Silvesterkonzert der besonderen Art hatte und dies gemeinsam mit der Stadt Aken umsetzte.

Einen Tag vor Weihnachten trafen sich die Künstler dazu in der Akener Marienkirche, um ihr Programm vor beeindruckender Kulisse aufzunehmen. „Du kannst als Sänger immer was machen“, betont Hain. Man müsse halt eben in solchen Zeiten die Perspektive wechseln. Und so wird gesungen, gequatscht und gezaubert, während Sebastian Schwab, Mitarbeiter der Stadt Aken, alles mit der Kamera festhält.

Alexander Thiedemann kümmert sich um die Technik. Foto: Ute Nicklisch

Schöne Momente schaffen, ein bisschen gute Stimmung in das heimische Wohnzimmer in Zeiten von Distanz und Kontaktbeschränkungen einziehen lassen, das sei laut Akens Bürgermeister Jan-Hendrik Bahn, der das ganze moderieren wird, das Ziel dieser Aktion. Man möchte damit auch an die gut angenommenen Online-Formate anknüpfen. „Langsam gewöhnt man sich an die Kamera. Wo vorher das Publikum war, ist jetzt eine Linse vor der Kamera“, scherzt Hain. Kamera, Licht, Ton alles musste stimmen, erst dann konnte die Aufzeichnung starten. Das Lied „You’ve got a friend in me“, welches die Künstler gemeinsam performen, könnte passender nicht sein an diesem Abend.

Freunde sind sie wahrlich alle untereinander. Deswegen waren sie auch alle sofort Feuer und Flamme, als Björn Hain anrief. Und mit Sängerin Ela und Sänger Mario Rothe treffen sich altbekannte zum gemeinsamen Musizieren wieder. Es sind seine ehemaligen Bandmitglieder, mit denen er an diesem Abend auf der Bühne steht. „Wir waren fast 14 Jahre getrennt“, erklärt Hain. Sängerin Heike Huth aus Dessau bringt in gewohnter Manier Ostrock-Lieder auf die Bühne und vor die Kamera. „Sir Henry“ entführt das Publikum am Bildschirm in die Welt der Magie. Und auch die Jüngsten sind mit dabei. Björn Hains Sohn Nick gibt Mark Forster zum Besten.

„Silvester hat geboomt“

Das anderthalbstündige Programm wird am Silvesterabend ab 22.30 Uhr auf der Internetseite der Stadt Aken, auf Facebook und auf Youtube zu sehen sein. „Statt Helene Fischer kann man sich auch mal das Programm aus der Akener Marienkirche anschauen“, sagt Sänger Björn Hain und lacht. Mit dem Konzert wollen die Künstler vor allem aber auch eines zeigen. „Wir stehen alle auf Stand-by. Wir sind alle noch da“, macht Björn Hain deutlich. Ans Aufgeben hat keiner von ihnen gedacht. Glücklicherweise haben sie neben der Musik noch einen anderen Job, der sie über Wasser hält. Heike Huth ist etwa noch als Musiktherapeutin unterwegs. Seit Neustem unterstützt sie auch die Akener Impffürsorge.

„Mister Bubble“ alias Uwe Centiny aus Dessau sorgte für die Dekoration. Foto: Ute Nicklisch

Doch, was allen am meisten fehle, sind Bühne und Publikum. „Die Reaktionen der Leute sehen. Dafür machen wir das ja eigentlich alles“, sagt Huth, die seit über 40 Jahren als freischaffende Künstlerin unterwegs ist. Und gerade an Silvester fanden immer die größten Partys statt. Einmal, erinnert sich Huth zurück, stand sie an Silvester auf einer ganz besonderen Bühne - am Brandenburger Tor. „Als Sängerin mit Orchester. Das war schon was“, berichtet sie.

Noch dazu sind die Veranstaltungen an Silvester für Künstler ein lukratives Geschäft. Dass das alles wieder ausfällt, ist laut Zauberer „Sir Henry“ eine reine Katastrophe. Dem können die anderen nur zustimmen. „Silvester hat immer geboomt“, sagt Hain. „Es ist der bestbezahlte Auftritt im Jahr. Da gibt es immer doppelte Gage“, ergänzt Huth.