Silberfarbener VW streift in Köthen geparkten Seat und hinterlässt 2.000 Euro Schaden

Der Unfall ereignete sich in der Leipziger Straße in Köthen.

Köthen/MZ - In der Leipziger Straße in Köthen hat sich am Montag zwischen 10 und 17 Uhr ein Verkehrsunfall mit anschließender Unfallflucht ereignet.

Ein silberfarbener Kleinwagen des Herstellers VW befuhr nach Angaben aus dem Polizeirevier Anhalt-Bitterfeld die Leipziger Straße in Richtung Lohmannstraße und streifte dabei auf Höhe der Einmündung Karlstraße einen am rechten Fahrbahnrand geparkten Pkw Seat. Ohne anzuhalten, fuhr der VW in Richtung Lohmannstraße weiter. Die Schadenshöhe am Pkw Seat wurde mit etwa 2.000 Euro angegeben.

Die Polizei in Köthen bittet in diesem Zusammenhang um Hinweise zum Fahrzeugführer oder eventuellen Insassen des Fahrzeugs. Weiterführende Angaben nimmt das Polizeirevier Anhalt-Bitterfeld unter der Rufnummer 03496/42 60 oder per Mail, efst.prev-abi@polizei.sachsen-anhalt.de, entgegen.