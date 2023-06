Flugplatzgelände in Köthen Sieben Kasernen stehen in Köthen erneut zum Verkauf - „Der Weg dahin wird nicht leicht“

Eine Immobiliefirma mit Sitz in Stuttgart bietet in Köthen sieben Gebäude auf dem Flugplatzgelände an. 349.000 Euro sollen sie kosten. Was die Stadt dazu sagt und warum es nicht das erste Mal ist, dass ein neuer Eigentümer gesucht wird.