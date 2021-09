Semester an der Hochschule Anhalt startet im 3G-Betrieb

Köthen/MZ - Studenten der Hochschule Anhalt an den Campusstandorten in den Städten Köthen, Bernburg und Dessau müssen mit Beginn des diesjährigen Wintersemesters geimpft, negativ getestet oder von Covid-19 genesen sein.

Für alle anderen Angebote der Hochschule wie die Immatrikulation, Weiterbildungen oder das Seniorenkolleg gelte die 2G-Regel (geimpft oder genesen), informierte Hochschul-Sprecherin Bettina Kranhold in einer Pressemitteilung. Das Wintersemester 2021/22 beginnt offiziell am Freitag, 1. Oktober, die ersten Lehrveranstaltungen finden am 4. Oktober statt. Englischsprachige Studiengänge würden in hybrider Form veranstaltet, also in einer Mischung aus Präsenz- und Online-Teilnahme.

Wie lange die Teststationen noch betrieben werden, das hänge vom Bedarf und den gesetzlichen Vorgaben des Bundes und des Landes ab

„Unser Ziel ist es, den Präsenzunterricht wieder so umfänglich und sicher wie möglich anbieten zu können. Eine hohe Impfrate ist der Schlüssel, um gut geschützt durch das Wintersemester zu kommen“, wird Hochschulpräsident Professor Jörg Bagdahn in der Pressemitteilung zitiert. Um die Impfrate zu erhöhen, seien bis 7. Oktober mehrere Sonderimpfaktionen für Studenten angesetzt, die Termine stehen auf der Webseite. Bis zum 22. Oktober könnten sich Studierende, Professorinnen, Professoren und Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in Bernburg, Dessau und Köthen außerdem an von externen Dienstleistern betriebenen Stationen auf das Coronavirus testen lassen.

Termine der Sonderimpfaktionen, einen Überblick über Öffnungszeiten der Corona-Teststationen und weitere Informationen zu den Corona-Regeln an der Hochschule gibt es online auf der Webseite: www.hs-anhalt.de/corona.