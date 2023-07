Mit der Aufführung eines Theaterspiels klingt an der Schule „An der Rüsternbreite“ Köthen die vorletzte Schulwoche aus. In drei Tagen starten die Ferien.

Köthen/MZ - Es war ganz schön etwas los in dieser Woche an der Sekundarschule „An der Rüsternbreite“ in Köthen. Zunächst verschafften sich am Dienstag die Mitglieder des Bau-, Wirtschafts- und Verkehrsausschusses des Kreistages einen Eindruck vom baulichen Zustand der Einrichtung und dem Umsetzungsstand des „Digitalpaktes Schule“. Und am Freitag klang die vorletzte Schulwoche mit der Aufführung eines Theaterspiels in der schuleigenen Turnhalle aus.