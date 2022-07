Modellprojekt 4+1 in Sachsen-Anhalt Sekundarschule Aken beteiligt sich an Modellversuch - Nur noch vier Tage Unterricht, einer Selbststudium

Die Sekundarschule Aken beteiligt sich am Modellversuch 4+1. Dieser soll den teilnehmenden Sekundarschulen vor allem mehr Spielraum bieten. Was man sich davon verspricht und was droht, wenn der Versuch scheitert.