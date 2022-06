Nach dem Spatenstich vor drei Wochen passierte an der Hohen Brücke in Köthen nichts mehr.

Köthen/MZ - Der künstlich aufgeschüttete Erdhügel für den symbolischen Spatenstich liegt mittlerweile verwaist seit drei Wochen auf der alten Anfahrt zur Hohen Brücke in Köthen. Entgegen der damaligen Ankündigungen, dass die Arbeiten an den Straßenzuführungen beziehungsweise Stützmauern in der Folgewoche beginnen würden, ruht still der See.

Eigentlich sollte zuerst die Asphaltdecke auf der Anfahrt zur Lohmannstraße abgetragen werden und dann der Kampfmittelräumdienst das Areal untersuchen. Die Verantwortlichen bei der Landesstraßenbaubehörde waren am Mittwoch nicht erreichbar. Sie kündigten eine Stellungnahme zum Problem für Donnerstag an.