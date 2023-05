Die Köthener Badewelt lädt am ersten Juni-Wochenende zu ihrer nachträglichen Geburtstagsfeier ein. Was alles geplant ist.

Sechs Monate nach dem 20. Geburtstag: Badewelt in Köthen holt große Party nach

Party in der Badewelt

Köthen/MZ - Die Köthener Badewelt lädt am ersten Juni-Wochenende zu ihrer nachträglichen Geburtstagsfeier ein. Bereits am 13. Dezember 2022 wurde die Sport- und Freizeitanlage am Ratswall 20 Jahre alt. Nun steigt die Party - bei freiem Eintritt.