Seat gegen VW - Zwei Verletzte und hoher Sachschaden in Köthen

- Ein schwerer Verkehrsunfall ist am Samstag in der Rüsternbreite in Köthen passiert. Gegen 10 Uhr befuhr ein Fahrzeugführer mit einem Seat die Straße An der Rüsternbreite aus Richtung Konrad-Adenauer-Allee. Er wollte in Richtung August-Bebel-Straße. Der Fahrzeugführer eines VW befuhr die Straße An der Rüsternbreite aus Richtung August-Bebel-Straße kommend in Richtung Konrad-Adenauer-Allee. Er wollte nach links in die Krähenbergstraße abbiegen.

Dabei kam es zum Zusammenstoß beider Fahrzeuge. Der Fahrzeugführer und ein Insasse des Seat mussten medizinisch versorgt werden. An beiden Fahrzeugen entstand zum Teil erheblicher Sachschaden. Dessen Höhe teilt das Polizeirevier Anhalt-Bitterfeld nicht mit.