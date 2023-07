Die Kripo hatte im August 2020 in der Wohnung eines jungen Mannes in Köthen 305 Gramm Cannabis-Blüten, acht Ecstasy-Tabletten, ein Butterfly- und ein Einhand-Messer, eine Feinwaage, zahlreiche Zip-Tütchen sowie fünf Smartphones gefunden. Jetzt stand er vor Gericht.

In einer Wohnung nahe der vor Jahren geschlossenen Videothek in der August-Bebel-Straße in Köthen sollen Drogen gehandelt worden sein.

Köthen/MZ - Ein junger Mann aus Köthen ist in einem Prozess am Amtsgericht wegen Drogenhandels zu einem Jahr Jugendstrafe verurteilt worden. Die Vollstreckung der Strafe wurde für drei Jahre zur Bewährung ausgesetzt. Zwei Smartphones, mit denen der 22-Jährige seine Drogengeschäfte anberaumte, sowie 2.000 Euro in bar, die die Kripo bei einer Razzia in seiner Wohnung gefunden hatte, wurden eingezogen.