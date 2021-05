Schwerer Unfall in Edderitzer Straße - Vier beschädigte Autos nach Spiegelklatscher

Köthen - 15.500 Euro Schaden und zwei nicht mehr fahrbereite Autos sind das Ergebnis eines Verkehrsunfalls in Köthen, der relativ harmlos begonnen hatte.

Ein 64-jähriger Toyota-Fahrer war am Sonntag gegen 17 Uhr in der Edderitzer Straße unterwegs, als er seitlich mit seinem Außenspiegel einen am rechten Fahrbahnrand geparkten Mazda streifte. In der Folge geriet der Toyota ins Schleudern und kollidierte mit einem weiteren Mazda, der ebenfalls am rechten Fahrbahnrand gestanden hatte.

Durch die Wucht des Aufpralls wurde der Mazda auf den vor ihm stehenden Fiat geschoben und dieser wiederum auf einen Suzuki. Der Toyota sowie ein Mazda wurden so stark beschädigt, dass ein Abschleppdienst angefordert werden musste.

Der Unfallverursacher zog sich augenscheinlich leichte Verletzungen zu. Nach einer ambulanten medizinischen Erstversorgung konnte er das Krankenhaus noch am Sonntag wieder verlassen.