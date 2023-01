Am Abzweig Dohndorf Schwerer Unfall auf B6 bei Köthen - Opel überschlägt sich nach Zusammenstoß mit VW

Zwei leicht verletzte Personen und Sachschaden in Höhe von ungefähr 11.000 Euro sind das Resultat eines schweren Verkehrsunfalls an der B6 bei Köthen, der sich am Dienstagmorgen ereignet hat.