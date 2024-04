Ein Verkehrsunfall mit hohem Sachschaden hat sich am Sonntag in der Elbestadt Aken ereignet.

Schwerer Unfall an Tankstellenausfahrt in Aken - Hyundai kracht gegen einen Audi

Nach Angaben aus dem Polizeirevier Anhalt-Bitterfeld beabsichtigte ein 22-jähriger Hyundaifahrer gegen 20 Uhr von einem Gelände einer Tankstelle nach links auf die Dessauer Landstraße aufzufahren. Hierbei kam es zu einem Zusammenstoß seines Fahrzeugs mit einem Pkw Audi eines 57 Jahre alten Mannes, der sich auf der Landstraße aus Richtung Dessau kommend näherte.

An seinem Fahrzeug entstand Sachschaden in Höhe von etwa 5.000 Euro. Die Höhe der Schadenssumme am Hyundai wurde auf 10.000 Euro geschätzt. Der Pkw war nicht mehr fahrbereit. Personen wurden beim Unfall nicht verletzt.