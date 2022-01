Schwerer Unfall am Kreuz Zehringen der B185 - 15.000 Euro Schaden und drei Leichtverletzte

Köthen/MZ - An der Kreuzung Zehringen an der B185 hat es am Mittwoch wieder einen schweren Unfall gegeben. Eine 63-Jährige hatte gegen 14 Uhr mit ihrem Opel die Bundesstraße aus Richtung Dessau befahren und wollte an der Kreuzung zur K 2083 nach links in Richtung Zehringen abbiegen. Dabei missachtete die Frau allerdings die Vorfahrt eines BMW im Gegenverkehr, an dessen Steuer eine 33-jährige Frau saß. Im Kreuzungsbereich kam es zur Kollision.

Aufgrund des heftigen Aufpralls waren beide Autos nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Die Gesamtschadenshöhe wurde von der Polizei mit etwa 15.000 Euro angegeben. Beide Autofahrerinnen sowie eine 13-jährige Insassin des BMW erlitten leichte Verletzungen und wurden ambulant in einem nahegelegenen Krankenhaus behandelt.