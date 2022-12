Schwerer Auffahrunfall bei Weißandt-Gölzau - Drei Verletzte und viel Blechschaden

Drei verletzte Autofahrer und jede Menge Blechschaden waren die Folge eines Verkehrsunfalles, der sich am zweiten Weihnachtsfeiertag auf der B 183 bei Weißandt-Gölzau ereignet hat.

Weissandt-Gölzau/MZ - Drei verletzte Autofahrer und jede Menge Blechschaden waren die Folge eines Verkehrsunfalles, der sich am zweiten Weihnachtsfeiertag gegen 18 Uhr auf der Bundesstraße 183 bei Weißandt-Gölzau ereignet hat. Wie das Polizeirevier Anhalt-Bitterfeld am Dienstag mitteilte, waren drei Fahrzeuge an dem schweren Auffahrunfall unweit der Tankstelle beteiligt.