Schwere Unwetter und Ukraine- Krieg zwingen Verantwortliche im Altkreis Köthen zum Handeln

Köthen/MZ - Für die ältere Generation waren Sirenen noch ein wichtiges Warnzeichen dafür, dass Gefahr droht - durch Feuer oder Bombenabwürfe im Zweiten Weltkrieg beispielsweise. Die Menschen zwischen 50 und 60 Jahren sind als Kinder auch noch mit den unterschiedlichen Tönen der Heuler auf den Hausdächern groß geworden - etwa bei Feuer, bei Überschwemmungen oder Katastrophenalarm. Die Jüngeren kennen sie gar nicht mehr. Sie merken allenfalls an den Signalen von Feuerwehr- oder Rettungswagen, dass Gefahr im Verzug ist und es ganz schnell gehen muss. Doch spätestens seit dem Hochwasser an der Ahr im Juli 2021 in Rheinland-Pfalz, bei dem 134 Menschen gestorben waren, sind sie wieder in der Diskussion. Auch vor dem Hintergrund des Schutzes der Bevölkerung wie zurzeit im Krieg in der Ukraine.

In der Kreisstadt Köthen vertrauen die Verantwortlichen auf die Alarmierungsgeräte, die alle Feuerwehrleute bei sich tragen. „Außerdem ist unsere Feuerwehr mit ausreichend Fahrzeugen ausgerüstet, die die Bevölkerung bei drohenden Unwettern oder Katastrophenfällen mit Lautsprecherdurchsagen warnen können“, sagt Oberbürgermeister Bernd Hauschild (parteilos). „Aber für unsere Ortschaften um die Stadt herum sind solche Anlagen durchaus sinnvoll. Wir haben im Rahmen eines Fördermittelprogramms jetzt sogar wieder Sirenen bestellt, weil es durchaus Ortsteile gibt, in denen die sogenannten Pieper der Feuerwehrleute nicht ganz zuverlässig funktionieren.“

Sirenen mit Sprachdurchsage

„Unser Ziel ist es, außerhalb der Stadt Köthen in jeder Ortschaft wieder eine funktionierende Sirene zu haben“, sagt Köthens Stadtwehrleiter Heiko Schmidt. „Dohndorf, Löbnitz, Wülknitz und Baasdorf sind damit bereits ausgerüstet. Die Anderen sollen demnächst folgen. Das ist nicht immer ganz einfach, weil überall geeignete Standorte gefunden werden müssen. Auf dem höchsten Haus des Ortes wie früher, das geht nicht mehr. Wenn die Eigentümer das Haus verkaufen wollen, geht das nicht mit Sirene.“ In Köthen selbst ist die Ausstattung zudem schwieriger umzusetzen. Das ist eine Aufgabe für ein Planungsbüro, um auch die gesamte Stadt zu erreichen. „Und was ganz wichtig ist. Die Sirenentöne sind bundesweit nicht einheitlich. Deshalb werden alle neuen Anlagen auch für Sprachdurchsagen ausgerüstet, um die Bevölkerung ganz konkret vor einer Gefahr warnen zu können“, erklärt Schmidt. Das heißt: Wenn drei Mal langes Heulen anzeigt, dass es „nur brennt“, muss niemand gleich losrennen, um zu schauen und möglicherweise den Rettungsweg zu versperren, sondern das ist ausschließlich das Signal für einen Einsatz der Feuerwehr.

Aufbau in Fernsdorf

Die Stadt Südliches Anhalt, die aus 24 Ortschaften mit zusammen 51 Ortsteilen besteht, verfügt nach eigenen Angaben über 24 funktionierende Sirenen. Sirene Nummer 25 werde zurzeit in Fernsdorf aufgestellt und demnächst in Betrieb gehen, eine weitere sei in Hinsdorf geplant, teilte Maik Kuhn mit, der Leiter der Bau- und Ordnungsverwaltung.

In jüngster Vergangenheit wurden nach seinen Angaben Sirenen in Wörbzig und Libehna aufgestellt. Alle Anlagen würden dem Bedarf entsprechend ausgewählt, erklärte Kuhn: „So werden zum Beispiel mit der Sirene in Libehna auch die umliegenden Ortschaften erreicht.“

In allen Orten mit Feuerwehr

„In jedem Ort, in dem eine Feuerwehr ist, gibt es auch eine Sirene“, sagt Janine Hinze, in der Verwaltung des Osternienburger Landes für den Brandschutz zuständig. „Außer in Osternienburg.“ Hier wurde die Sirene vor etlichen Jahren abgebaut. In 17 Ortsteilen der Gemeinde gibt es damit eine Sirene.

Jeden ersten Samstag im Monat ist die Sirenenprobe angesetzt. Mit dem Fazit: Sie funktionieren. Über ein Förderprogramm möchte die Gemeinde die Anschaffung weiterer Sirenen finanzieren, um weitere Ortschaften damit ausstatten zu können. Ein Bescheid ist bislang nicht eingegangen. Im Notfall würde die Alarmierung in Ortsteilen ohne Sirene über Lautsprecherwagen der Behörden mit Durchsagen gewährleistet werden.