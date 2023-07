Modellversuch in Aken scheitert

Sekundarschule am Burgtor Aken

Aken/MZ - Die Sekundarschule „Am Burgtor“ in Aken hat sich endgültig von ihrem Modellversuch 4+1 verabschiedet. Es fehlt die Zustimmung der Gesamtkonferenz, in der Schüler, Lehrer und Eltern vertreten sind. Nachdem es dort für die Idee, an einem Tag der Woche den Unterricht mit anderen Lernorten und Lernformen flexibler als bisher zu gestalten, keine Mehrheit gegeben hatte, informierte Schulleiter Hans-Rainer Homann jetzt das Landesschulamt und erklärte das Projekt damit für gescheitert.