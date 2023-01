Radegast/MZ - Die fünf Grundschulen im Gebiet der Stadt Südliches Anhalt sind bezüglich der prognostizierten Zahl der Einschulungen in den nächsten sechs Jahren nicht in ihrer Existenz gefährdet. Das machte Rita Wagner, Leiterin der Hauptverwaltung und stellvertretende Bürgermeisterin der Stadt, im Kultur- und Sozialausschuss deutlich, der am Dienstagabend in der Grundschule in Radegast beraten hat.

Weiterlesen mit MZ+ Unser digitales Abonnement bietet Ihnen Zugang zu allen exklusiven Inhalten auf MZ.de. Sie sind bereits MZ+ oder E-Paper-Abonnent? Hier Anmelden Flexabo MZ+ MZ+ für nur 1 € kennenlernen. 1. Monat/ 1 € Sparabo MZ+ MZ+6 Monate für nur 5,99 €. 6 Monate/ 5,99 € Wenn Sie bereits Zeitungs-Abonnent sind, können Sie MZ+ >>HIER<< dazubuchen. Jetzt MZ+ kennenlernen und 7 Tage >>testen<<.