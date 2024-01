Unbekannte Täter haben die Abwesenheit von den Mietern einer Wohnung in einem Mehrfamilienhaus in Weißandt-Gölzau ausgenutzt.

Schmuck, Computertechnik und Bargeld fehlen - Unbekannte brechen in Wohnung in Weißandt-Gölzau ein

Weißandt-Gölzau/MZ. - Unbekannte Täter haben die Abwesenheit von den Mietern einer Wohnung in einem Mehrfamilienhaus in der Straße der Chemiearbeiter in Weißandt-Gölzau ausgenutzt und sind im Zeitraum vom 20. Dezember bis 3. Januar in die Räumlichkeiten eingedrungen.

Durch gewaltsames Öffnen der Eingangstür waren die Diebe in die Wohnung gelangt. Hier durchsuchten sie sämtliche Schränke und Behältnisse. Ersten Angaben zu Folge wurde Schmuck, Computertechnik und Bargeld in mittlerer dreistelliger Höhe entwendet. Die Kriminalpolizei war zur Spurensicherung vor Ort.