Schließung, die Zweite: Impfzentrum in Köthen hatte diese Woche zum vorerst letzten Mal geöffnet

Köthen/MZ - Am letzten Tag ist es noch einmal ein wenig wie am Anfang. Nicht wie in den vergangenen Wochen, in denen das Impfzentrum in der Wallstraße teilweise wie verwaist wirkte. Nein, am Tag vor dessen Schließung nutzen nun doch noch einige Bürgerinnen und Bürger die Chance, unkompliziert einen Schutz gegen das Coronavirus zu erwerben. Gegen 11 Uhr sind es bereits 31 verabreichte Impfdosen. Zuletzt seien es dagegen nur zwischen 15 und 30 am Tag gewesen, sagt Udo Pawelczyk. Er sei selbst überrascht, dass es an diesem Tag besser laufe, fügt der Pressesprecher des Landkreises hinzu.