E-Scooter nach Tat verschwunden Schlägerei vor Imbiss in Köthen - 43-jähriger Mann wird attackiert und verletzt

Vor einem Imbiss in der Krähenbergstraße in Köthen hat es am Dienstagabend, 29. August, eine tätliche Auseinandersetzung gegeben. Das hat die Polizei in Anhalt-Bitterfeld mitgeteilt.