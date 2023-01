Scheibe eingeschlagen - Unbekannte stehlen Zigaretten aus Tankstelle in Weißandt-Gölzau

In der Nacht zum Montag sind unbekannte Täter in eine Tankstelle in der Lindenstraße in Weißandt-Gölzau eingebrochen.

Weissandt-Gölzau/MZ - In der Nacht zum Montag sind unbekannte Täter in eine Tankstelle in der Lindenstraße in Weißandt-Gölzau eingebrochen.

Gegen 2 Uhr waren sie gewaltsam durch eine zuvor eingeschlagene Scheibe in den Innenraum eingedrungen und hatten eine Vielzahl an Zigaretten verschiedener Marken entwendet. Sie flüchteten mit einem Fahrzeug über die B 183 in Richtung Zörbig.

Die Schadenshöhe lässt sich derzeit noch nicht beziffern. Die Kriminalpolizei hat vor Ort Spuren gesichert.