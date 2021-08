„Säuberung“ der Landkreis-Rechner beginnt - Weitere Verbesserung bei Kfz-Zulassung

Köthen/MZ - Nach dem Cyberangriff auf die Kreisverwaltung beginnt am Donnerstag, 19. August, zunächst am Verwaltungsstandort in Köthen das „Säubern“ der Rechner. Das hat deren Sprecher Udo Pawelczyk mitgeteilt. Zeitgleich werde eine Grundinstallation vorgenommen. „Insgesamt muss dieser Vorgang an rund 1.000 Rechnern durchgeführt werden“, so Pawelczyk. Der Landkreis rechnet damit, dass dieser Vorgang bis Mitte/Ende September abgeschlossen werden kann. Danach werde mit dem Aufspielen der einzelnen Fachanwendungen begonnen. „Parallel dazu wird am Wiederaufbau des Netzwerkes nach höchstmöglichen Sicherheitsstandards gearbeitet.“

Ab sofort können nach Angaben in der Pressemitteilung im Bereich Kfz-Zulassung wieder alle Anliegen bearbeitet werden. Das betrifft also auch Abmeldungen, Adressänderungen, Ummeldungen und die Ausstellung von Kurzzeitkennzeichen.

Zur Bearbeitung von gewerblichen Vorgängen bei der Kfz-Zulassung mit einer Anzahl von bis zu drei Vorgängen am Tag müsse zwingend ein Termin unter den bekannten Rufnummern gebucht werden, so die Verwaltung. Bei mehr als drei Vorgängen pro Tag können Gewerbebetriebe (Zulassungsdienste, Autohäuser) ihre Unterlagen montags bis freitags von 8.30 bis 10.30 Uhr abgeben. Die Anzahl pro Tag ist auf maximal zehn Vorgänge beschränkt.